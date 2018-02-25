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| | Эксперты рассказали, выгодно ли на самом деле владеть дизельным авто

Эксперты рассказали, выгодно ли на самом деле владеть дизельным авто

Вчера, 18:42

Несмотря на то, что дизельные автомобили расходуют меньше топлива по сравнению с бензиновыми, покупать их выгодно только тем автолюбителям, которые регулярно садятся за руль, считают специалисты.

Эксперты рассказали, выгодно ли на самом деле владеть дизельным авто

 

Автомобильный эксперт Денис Смольянов отмечает, что покупка дизельной машины имеет смысл только в том случае, если водителю нужно ежедневно проезжать большие расстояния. По его словам, необходимо не путать затраты на обслуживание и эксплуатацию.

 

«Раньше эксплуатация дизельных двигателей обходилась дешевле не только за счет того, что такие автомобили тратили меньше топлива, но и за счет того, что само топливо стоило дешевле. Сейчас ценник сравнялся», – отметил эксперт.

Что касается смены масла, то дизельные моторы нуждаются в обслуживании несколько чаще, при этом оно немного дороже. Таким образом, дизельный двигатель окупает себя, если водитель проезжает более 30 000 км на легковой машине, а если эта цифра менее 20 000 км, то покупка дизеля невыгодна.

Такой тип топлива специалисты рекомендуют для больших авто, требующих двигатели с большим объёмом и мощностью. В таком случае дизельный вариант окажется выгоднее вне зависимости от пробега. Бензиновые агрегаты с большим объёмом менее экономичны по сравнению с «дизелями».


Яна Васильева
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