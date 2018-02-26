BMW неожиданно стал крупнейшим экспортером авто из США

Американские автомобильные журналисты выяснили, какая компания наиболее масштабно экспортирует автомобили, которые производятся на территории Соединенных Штатов. Примечательно, что в США находятся мощности таких гигантов как Fiat-Chrysler, Ford и General Motors, но лидерство при этом удалось завоевать баварской компании BMW.

Васисуалий Мурчалов

Представители североамериканского подразделения компании BMW со ссылкой на данные Министерства торговли Соединенных Штатов сообщают, что в 2017 году компания BMW в финансовом плане оказалась самым крупным экспортером автомобилей из США.Примечательно, что завод BMW в городе Спартанберг, штат Южная Каролина, является самой большой производственной площадкой немецкого бренда. На данный момент завод концентрируется на выпуске кроссоверов BMW X3, X4, X5 и X6, а в скором времени стартует американское производство флагманского внедорожника BMW X7.В 2017 году завод компании BMW в Спартанберге смог собрать 371 284 автомобиля, что соответствует показателю в 1 400 машин в день. Примечательно, что завод компании является самым экологически чистым – половина необходимой энергии поступает из газовых генераторов, а также из многочисленных блоков солнечных батарей.