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| | BMW неожиданно стал крупнейшим экспортером авто из США

BMW неожиданно стал крупнейшим экспортером авто из США

Сегодня, 04:00
Американские автомобильные журналисты выяснили, какая компания наиболее масштабно экспортирует автомобили, которые производятся на территории Соединенных Штатов. Примечательно, что в США находятся мощности таких гигантов как Fiat-Chrysler, Ford и General Motors, но лидерство при этом удалось завоевать баварской компании BMW.

BMW неожиданно стал крупнейшим экспортером авто из США

 

Представители североамериканского подразделения компании BMW со ссылкой на данные Министерства торговли Соединенных Штатов сообщают, что в 2017 году компания BMW в финансовом плане оказалась самым крупным экспортером автомобилей из США.

Примечательно, что завод BMW в городе Спартанберг, штат Южная Каролина, является самой большой производственной площадкой немецкого бренда. На данный момент завод концентрируется на выпуске кроссоверов BMW X3, X4, X5 и X6, а в скором времени стартует американское производство флагманского внедорожника BMW X7.

В 2017 году завод компании BMW в Спартанберге смог собрать 371 284 автомобиля, что соответствует показателю в 1 400 машин в день. Примечательно, что завод компании является самым экологически чистым – половина необходимой энергии поступает из газовых генераторов, а также из многочисленных блоков солнечных батарей.
Васисуалий Мурчалов
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