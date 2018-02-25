Тюнеры RoadShow International выкатили ещё более роскошный Rolls-Royce Wraith

Купе Rolls-Royce Wraith в заводском варианте исполнения трудно назвать «бедным» автомобилем, но тюнеры из ателье RoadShow International доказали, что модель можно сделать ещё более роскошной и дорогой. Отмечается, что американские тюнеры выкатили люксовый автомобиль с кастомной отделкой салона и кузова.

Ателье RoadShow International, которое находится в американском штате Джорджия, представило результаты своей работы над люксовым британским лимузином Rolls-Royce Wraith. Стоит отметить, что модель, которая выполнена на шасси от флагманского BMW 7-Series, не меняется уже почти пять лет, поэтому такой тюнинг-проект можно считать более чем актуальным.Кузов нового люксового купе выполнен в полностью белом колере, так как тюнеры стремились избежать контраста в экстерьере. Тюнинговый Rolls-Royce Wraith получил иной аэродинамический обвес, а также ещё более яркую фигурку «Дух Экстаза».

Васисуалий Мурчалов

Также нельзя не отметить, что кастомный Rolls-Royce Wraith поставлен на уникальные колёсные диски от ателье Forgiato, которые имеют размерность в 24 дюйма. Колеса «обуты» в высококачественную резину от Pirelli. Стоимость такого пакета дополнений, как ожидается, будет озвучена исключительно потенциальным клиентам.