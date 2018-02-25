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| | Тюнеры из DMC «прокачали» суперкар Lamborghini Aventador LP988 Edizione GT

Тюнеры из DMC «прокачали» суперкар Lamborghini Aventador LP988 Edizione GT

Вчера, 22:00
Специалисты из немецкого тюнинг-ателье DCT представили результаты своей работы над производительным итальянским суперкаром Lamborghini Aventador LP988 Edizione GT. Отмечается, что тюнинговый автомобиль получил название Las Americas, а также лимитированный до трёх единиц тираж.

Тюнеры из DMC «прокачали» суперкар Lamborghini Aventador LP988 Edizione GT

 

Согласно данным зарубежных автомобильных изданий, новый тюнинговый суперкар Lamborghini Aventador LP988 Edizione GT в версии Las Americas от ателье DCT получил лимитированный тираж в три единицы, а стоимость каждого такого автомобиля составит 88 880 долларов, что эквивалентно 5 066 000 рублей.

Что касается внешности, то новый Lamborghini Aventador LP988 Edizione GT Las Americas от стандартного исполнения модели отличается более агрессивным аэродинамическим обвесом, который состоит из угловатого переднего сплиттера, расширенных боковых юбок, а также карбонового спойлера сзади.

Тюнеры из DMC «прокачали» суперкар Lamborghini Aventador LP988 Edizione GT

 

Помимо этого, новый Lamborghini Aventador LP988 Edizione GT Las Americas получил эксклюзивные колесные диски от итальянского ателье Forgiato. Самым важным новшеством является полная переработка мотора, в результате чего спорткар получает сразу 988 лошадиных сил.
Васисуалий Мурчалов
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