Toyota RAV4 нового поколения показался на первом рендере

На страницах американского автомобильного издания Carscoops появились независимые рендеры нового поколения популярного компактного кроссовера Toyota RAV4. Авторы изображений отметили, что для их создания были использованы шпионские фото, которые появились в сети несколькими неделями ранее. Кроме того, по мнению дизайнеров, новый Toyota RAV4 получит некоторые сходства с концептуальным внедорожником Toyota FT-AC.
Ожидается, что обновленный кроссовер получит более агрессивный дизайн кузова, а также более резкие черты кузовных панелей. Передняя часть кузова будет примечательна обновленной решеткой радиатора, а также наличием широких воздухозаборников.
Официальной информации о новом Toyota RAV4 пока нет, однако ожидается, что SUV будет базироваться на новой производственной платформе TNGA, которая станет общей для всех новинок компании. Новинка получит линейку из бензиновых и гибридных агрегатов, а также 8-ступенчатую АКПП.