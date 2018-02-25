Родстер BMW i8 выйдет на рынок в марте по цене от $164 295

Согласно данным зарубежных СМИ, новый гибридный BMW i8 Roadster дебютирует на автомобильном рынке Соединенных Штатов в марте 2018 года. Отмечается, что за производительную новинку придётся выложить сразу 164 295 долларов, что эквивалентно 9 364 000 рублей по текущему обменному курсу.

Васисуалий Мурчалов

На страницах портала BMWBlog появилась информация о том, что новый гибридный родстер BMW i8 Roadster оценен в 164 295 долларов, что сразу на 20 000 больше стоимости спорткара BMW i8 в кузове купе. Отмечается, что в данную цену включены и 995 долларов за доставку автомобиля.Под капотом нового BMW i8 Roadster скрывается уже знакомая по купе гибридная установка, которая состоит из 1,5-литрового бензинового двигателя с тремя цилиндрами, а также электрического мотора. Суммарно агрегат способен генерировать 274 лошадиные силы, что достаточно для разгона до первых 100 км\ч всего за 4,4 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч.Новый BMW i8 Roadster в базовом варианте исполнения оснащается 20-дюймовыми колесными дисками и светодиодными фарами, а за лазерную оптику придётся выложить ещё 6 300 долларов. Примечательно, что «топовый» родстер со всеми дополнениями стоит уже 175 000 долларов (9 975 000 рублей).