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| | BMW с 2019 года откажется от битурбированных двигателей

BMW с 2019 года откажется от битурбированных двигателей

Сегодня, 14:40

Немецкая компания BMW сообщила о планах отказаться от производства автомобилей, оборудованных двигателем V12. Данное решение связано с ужесточением экологических требований.

BMW с 2019 года откажется от битурбированных двигателей

 

Как отмечают официальные представители BMW, до конца нынешнего года прекратится выпуск автомобилей, которые оснащаются «топовым» твин-турбо мотором V12. Отметим, что с таким силовым агрегатом предлагаются актуальные BMW 7-Series M760i и M760Li. К сожалению, пока автопроизводитель не уточняет, чем планируется заменить неэкологичный двигатель.

 

Согласно предположениям некоторых автоэкспертов, «заряженные» BMW 7-Series M760i и M760Li в качестве альтернативы получат гибридную установку на базе нескольких производительных электромоторов. Это означает, что данные модели смогут сохранить высокую мощность и выдающиеся динамические показатели.

Стоит напомнить, что сегодня BMW тратит немало средств на разработку автомобилей с гибридной или полностью электрической установкой. В скором времени компания выпустит «горячий» хэтчбек BMW i3s, который получит под капот электродвигатель, выдающий 180 лошадиных сил при 200 Нм.


Яна Васильева
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