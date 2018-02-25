Новый кроссовер Mercedes-Benz GLE засняли на тестах

Немецкие разработчики начали тестировать новое поколение
Mercedes-Benz GLE на дорогах общего пользования. Модель должна дебютировать в
рамках Женевской автовыставки, которая откроется уже 6 марта текущего года.
Папарацци смогли сфотографировать новый Mercedes-Benz GLE на
одной из дорог в Германии, однако кузов автомобиля полностью скрывает
камуфляжная плёнка. Несмотря на это, на шпионских снимках можно рассмотреть,
что у новинки будет более обтекаемая форма относительно предшественника с
довольно угловатым дизайном. Как следствие, можно ожидать, что кроссовер
порадует будущих владельцев улучшенной аэродинамикой.
Новую генерацию Mercedes-Benz GLE построят на шасси MRA,
которое также легло в основу E-Class. Благодаря применению новой платформы,
несмотря на увеличение габаритов, модель стала даже легче.
Согласно предварительным данным, линейка двигателей
кроссовера будет включать 6-цилиндровый турбомотор. Кроме того, новый Mercedes-Benz
GLE может обзавестись версией с гибридной установкой. Другие данные о новинке
станут известны в начале будущего месяца.
Яна Васильева