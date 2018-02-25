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| | Новый кроссовер Mercedes-Benz GLE засняли на тестах

Новый кроссовер Mercedes-Benz GLE засняли на тестах

Сегодня, 13:32

Немецкие разработчики начали тестировать новое поколение Mercedes-Benz GLE на дорогах общего пользования. Модель должна дебютировать в рамках Женевской автовыставки, которая откроется уже 6 марта текущего года.

Новый кроссовер Mercedes-Benz GLE засняли на тестах

 

Папарацци смогли сфотографировать новый Mercedes-Benz GLE на одной из дорог в Германии, однако кузов автомобиля полностью скрывает камуфляжная плёнка. Несмотря на это, на шпионских снимках можно рассмотреть, что у новинки будет более обтекаемая форма относительно предшественника с довольно угловатым дизайном. Как следствие, можно ожидать, что кроссовер порадует будущих владельцев улучшенной аэродинамикой.

 

Новую генерацию Mercedes-Benz GLE построят на шасси MRA, которое также легло в основу E-Class. Благодаря применению новой платформы, несмотря на увеличение габаритов, модель стала даже легче.

Новый кроссовер Mercedes-Benz GLE засняли на тестах

 

Новый кроссовер Mercedes-Benz GLE засняли на тестах

 

Согласно предварительным данным, линейка двигателей кроссовера будет включать 6-цилиндровый турбомотор. Кроме того, новый Mercedes-Benz GLE может обзавестись версией с гибридной установкой. Другие данные о новинке станут известны в начале будущего месяца.

 


Яна Васильева
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