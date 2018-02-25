Обновленный Renault Captur 2018 впервые выехал на тесты

Журналисты иностранного автомобильного портала CarWow впервые протестировали на дороге кроссовер Renault Captur 2018 модельного года. После обновления автомобиль получил более современный дизайн и новый мотор.

Рестайлинговый Renault Captur оснастили видоизменённой решёткой радиатора, другими дисками колёс и более качественной отделкой салона. При этом эксперты назвали подлокотник недостаточно надёжным. Помимо этого, автомобиль стал доступен в новых цветовых решениях.

В салоне также появились другие кресла, пересмотренный селектор коробки передач, стереосистема премиум-класса Bose и обновлённая фирменная система мультимедиа R-Link с поддержкой интерфейса Android Auto. Кроме того, эксперты упомянули универсальный багажный отсек с множеством ниш для различных грузов. В список базового оснащения кроссовера Renault Captur попали парковочный помощник Easy Park Assist и опция контроля слепых зон.

Автомобиль получил под капот 1,2-литровый бензиновый турбодвигатель, позволяющий тратить на разгон до 100 км/ч с места менее 10 секунд. Стоит отметить, что это неплохой показатель для неспортивного кроссовера. Новинка также может оснащаться дизельным мотором объёмом 1,5 литра.

Яна Васильева