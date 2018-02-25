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| | Обновленный Renault Captur 2018 впервые выехал на тесты

Обновленный Renault Captur 2018 впервые выехал на тесты

Сегодня, 12:19

Журналисты иностранного автомобильного портала CarWow впервые протестировали на дороге кроссовер Renault Captur 2018 модельного года. После обновления автомобиль получил более современный дизайн и новый мотор.

 

Обновленный Renault Captur 2018 впервые выехал на тесты

 

Рестайлинговый Renault Captur оснастили видоизменённой решёткой радиатора, другими дисками колёс и более качественной отделкой салона. При этом эксперты назвали подлокотник недостаточно надёжным. Помимо этого, автомобиль стал доступен в новых цветовых решениях.

 

В салоне также появились другие кресла, пересмотренный селектор коробки передач, стереосистема премиум-класса Bose и обновлённая фирменная система мультимедиа R-Link с поддержкой интерфейса Android Auto. Кроме того, эксперты упомянули универсальный багажный отсек с множеством ниш для различных грузов. В список базового оснащения кроссовера Renault Captur попали парковочный помощник Easy Park Assist и опция контроля слепых зон.

 

Обновленный Renault Captur 2018 впервые выехал на тесты

 

Обновленный Renault Captur 2018 впервые выехал на тесты

 

Обновленный Renault Captur 2018 впервые выехал на тесты

 

Автомобиль получил под капот 1,2-литровый бензиновый турбодвигатель, позволяющий тратить на разгон до 100 км/ч с места менее 10 секунд. Стоит отметить, что это неплохой показатель для неспортивного кроссовера. Новинка также может оснащаться дизельным мотором объёмом 1,5 литра.

 


Яна Васильева
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