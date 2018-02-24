Россияне потратили более 540 млрд рублей на покупку премиальных авто

В премиальном классе на авторынке России по объёму выручки по-прежнему лидирует Mercedes-Benz, который за 2017 год заработал 150 миллиардов рублей на продаже автомобилей. Это на 2% меньше относительно результата за предыдущий год.
Россияне потратили более 540 млрд рублей на покупку премиальных автоВчера, 20:26
Аналитики агентства «АВТОСТАТ» исследовали российский первичный рынок легковых авто и подсчитали выручку, полученную автопроизводителями за первую половину
По данным аналитического агентства "АВТОСТАТ”, почти 150 миллиардов рублей потратили россияне в апреле на новые автомобили. При этом за первые четыре месяца
Аналитики агентства «АВТОСТАТ» подсчитали выручку от продажи новых легковых автомобилей на российском рынке в первом квартале текущего года. Проведенное