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| | Россияне потратили более 540 млрд рублей на покупку премиальных авто

Россияне потратили более 540 млрд рублей на покупку премиальных авто

Вчера, 20:26
Россияне за минувший год приобрели премиальные легковые автомобили без пробега на общую сумму в 543 миллиарда рублей, что на 2% превосходит показатель за позапрошлый год. Об этом информируют эксперты агентства «АВТОСТАТ». 

Россияне потратили более 540 млрд рублей на покупку премиальных авто

 

В премиальном классе на авторынке России по объёму выручки по-прежнему лидирует Mercedes-Benz, который за 2017 год заработал 150 миллиардов рублей на продаже автомобилей. Это на 2% меньше относительно результата за предыдущий год. 
Второе место заполучил баварский BMW, который сумел нарастить выручку на 17% или до 112 миллиардов рублей. Третью позицию в премиальном сегменте занял японский Lexus с 94 миллиардами рублей выручки (-1,5%). Далее следуют Audi и Land Rover, чьи результаты составили 53 и 49 миллиардов рублей соответственно. 
Аналитики отметили, что премиальные автомобили занимают всего около 10% от общего объёма российского авторынка. Вместе с тем из-за более высокого средневзвешенного ценника на такие модели приходится более четверти от всей выручки.

Яна Васильева
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