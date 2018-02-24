Россияне потратили более 540 млрд рублей на покупку премиальных авто

Россияне за минувший год приобрели премиальные легковые автомобили без пробега на общую сумму в 543 миллиарда рублей, что на 2% превосходит показатель за позапрошлый год. Об этом информируют эксперты агентства «АВТОСТАТ».

В премиальном классе на авторынке России по объёму выручки по-прежнему лидирует Mercedes-Benz, который за 2017 год заработал 150 миллиардов рублей на продаже автомобилей. Это на 2% меньше относительно результата за предыдущий год. В премиальном классе на авторынке России по объёму выручки по-прежнему лидирует Mercedes-Benz, который за 2017 год заработал 150 миллиардов рублей на продаже автомобилей. Это на 2% меньше относительно результата за предыдущий год.

Второе место заполучил баварский BMW, который сумел нарастить выручку на 17% или до 112 миллиардов рублей. Третью позицию в премиальном сегменте занял японский Lexus с 94 миллиардами рублей выручки (-1,5%). Далее следуют Audi и Land Rover, чьи результаты составили 53 и 49 миллиардов рублей соответственно.

Аналитики отметили, что премиальные автомобили занимают всего около 10% от общего объёма российского авторынка. Вместе с тем из-за более высокого средневзвешенного ценника на такие модели приходится более четверти от всей выручки.

Яна Васильева