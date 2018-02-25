«Почему ей можно оскорблять людей?»: В сети обсуждается характер Ольги Бузовой

Мнения

«Почему ей можно оскорблять людей?»: В сети обсуждается характер Ольги Бузовой

Агрессия - признак ранимой души?

«Фонтан молодости»: Секретные эксперименты с молодой кровью

От Редактора

«Фонтан молодости»: Секретные эксперименты с молодой кровью

Учёные ищут секрет вечной жизни?

Сюжеты :

Ученые не могут объяснить, почему Вселенная продолжает быстро расширяться Варнава и Лазарев странно поздравили Александра Гудкова с Днём рождения Вооруженные молотками и бензином испанские фанаты напали на русских Банда фокусников и клоунов: ФСБ нагрянула в цирк Ростова Учёные: Йогурт укрепляет сердце и сосуды Будущее медицины: Астраханские студенты-стоматологи пьянствуют на лекциях Танцы с позором: В Сети раскритиковали канадского премьера за индийские пляски «Бодипозитив» ввел в моду пивные животы Норвегия обошла США по количеству медалей на Олимпиаде-2018 Врачи ответили, можно ли заболеть от переохлаждения В небе над Красноярском заметили черное кольцо Ученые: 7 марта к Земле подлетит гигантский астероид
| | Шведский лыжник Йон Олссон купил эксклюзивный Audi RS6 Avant

Шведский лыжник Йон Олссон купил эксклюзивный Audi RS6 Avant

Сегодня, 05:00

Мастер лыж и фрирайда Йон Олссон стал владельцем уникального Audi RS6 Avant. Отметим, что над данным автомобилем поработали тюнеры из ABT Sportsline.

 

Шведский лыжник Йон Олссон купил эксклюзивный Audi RS6 Avant

 

Около двух лет назад в гараже Йона Олссона уже находился Audi RS6 DTM, однако его угнали и сожгли злоумышленники. В настоящее время швед снова решил заполучить в свою коллекцию новый автомобиль от производителя из Ингольштадта. При этом универсал RS6+ получил ряд доработок от тюнинг-ателье ABT.

 

Под капотом модели разместился 4,0-литровый мотор V8, развивающий внушительные 735 лошадиных сил при 920 Нм крутящего момента, тогда как в распоряжении стандартного RS6 Avant 605 «лошадей» и 700 Нм. Кроме того, тюнеры наделили универсал очень громкой выхлопной системой.

 

Шведский лыжник Йон Олссон купил эксклюзивный Audi RS6 Avant

 

Шведский лыжник Йон Олссон купил эксклюзивный Audi RS6 Avant

 

Также нельзя не упомянуть эксклюзивный черно-белый окрас кузова с яркой полосой посередине. Дело в том, что Йон Олсон так и не смог определиться, в каком цвете ему больше нравится автомобиль. К сожалению, стоимость подобного тюнинга не раскрывается. Очевидно, шведский лыжник настолько любит автомобили, что не пожалел выложить за эксклюзивный Audi RS6 DTM немалую сумму.

 


Яна Васильева
Новости по теме
Представлен лимитированный
Представлен лимитированный "заряженный" универсал Audi RS6 Avant

В правлении немецкой премиальной компании Audi представили ограниченную версию «заряженного» универсала Audi RS6, над которым потрудились тюнеры из ABT

Новый универсал Audi RS4 Avant представлен официально
Новый универсал Audi RS4 Avant представлен официально

Подразделение Audi Sport в рамках автосалона во Франкфурте, который уже начал свою работу, представило публично новый «заряженный» универсал Audi RS4 Avant.

Тюнинг-ателье АВТ удалось улучшить показатели Audi S4 Avant
Тюнинг-ателье АВТ удалось улучшить показатели Audi S4 Avant

Тюнинг-ателье АВТ удалось улучшить показатели Audi S4 Avant. Своими достижениями они смогли поделиться с фанатами вождения.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости