Шведский лыжник Йон Олссон купил эксклюзивный Audi RS6 Avant

Мастер лыж и фрирайда Йон Олссон стал владельцем уникального Audi RS6 Avant. Отметим, что над данным автомобилем поработали тюнеры из ABT Sportsline.

Около двух лет назад в гараже Йона Олссона уже находился Audi RS6 DTM, однако его угнали и сожгли злоумышленники. В настоящее время швед снова решил заполучить в свою коллекцию новый автомобиль от производителя из Ингольштадта. При этом универсал RS6+ получил ряд доработок от тюнинг-ателье ABT.

Под капотом модели разместился 4,0-литровый мотор V8, развивающий внушительные 735 лошадиных сил при 920 Нм крутящего момента, тогда как в распоряжении стандартного RS6 Avant 605 «лошадей» и 700 Нм. Кроме того, тюнеры наделили универсал очень громкой выхлопной системой.

Также нельзя не упомянуть эксклюзивный черно-белый окрас кузова с яркой полосой посередине. Дело в том, что Йон Олсон так и не смог определиться, в каком цвете ему больше нравится автомобиль. К сожалению, стоимость подобного тюнинга не раскрывается. Очевидно, шведский лыжник настолько любит автомобили, что не пожалел выложить за эксклюзивный Audi RS6 DTM немалую сумму.

Яна Васильева