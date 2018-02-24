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| | Основатель Geely стал крупнейшим акционером концерна Daimler

Основатель Geely стал крупнейшим акционером концерна Daimler

Сегодня, 17:44

Китайский холдинг Geely Holding Group, принадлежащий основателю Geely Ли Шуфу, выкупила 9,69% акций Daimler AG. В итоге господин Шуфу стал самым крупным акционером немецкого автоконцерна.

Основатель Geely стал крупнейшим акционером концерна Daimler

 

Акции Daimler, которыми теперь владеет Ли Шуфу, стоят около 9 млрд долларов. Ранее бизнесмен уже пытался приобрести 5% акций автоконцерна по льготной цене, однако получил отказ.

 

«Daimler – выдающаяся компания с первоклассным менеджментом, для нас будет честью поддерживать эту уникальную команду под руководством Дитера Цетше в будущем», – подчеркнул господин Шуфу.

По его мнению, ни один автопроизводитель не сможет в одиночку справиться с конкуренцией, поэтому необходимо объединять усилия, чтобы добиться лидерства.

Стоит отметить, что доход Geely Holding Group в прошлом году составил более 270 млрд юаней (около 43 млрд долларов), за счёт чего компания стала самым крупным в Китае частным производителем автомобилей. Группе принадлежат акции таких компаний, как Volvo Cars (100%), London Taxi (100%), Lotus Motor Cars (51%), Proton Cars (49,9%) и Geely Auto (46%). Кроме того, Geely Holding Group владеет сервисом такси Cao Cao, эксплуатирующим электрокары.


Яна Васильева
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