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| | Бывший главный конструктор ПАО «АвтоВАЗ» Георгий Мирзоев ушел из жизни

Бывший главный конструктор ПАО «АвтоВАЗ» Георгий Мирзоев ушел из жизни

Сегодня, 16:38

Накануне, 23 февраля, в возрасте 84 лет скончался Георгий Константинович Мирзоев, занимавший пост главного конструктора компании «АвтоВАЗ» с 1976 по 1998 годы. Именно он был инициатором выпуска первой в истории советского автопрома переднеприводной модели – ВАЗ-2108.

Бывший главный конструктор ПАО «АвтоВАЗ» Георгий Мирзоев ушел из жизни

 

Разработки Георгия Мирзоева зачастую опережали своё время, он принимал участие в создании легендарного внедорожника ВАЗ-2121 «Нива», ВАЗ-2105, УАЗ-452, УАЗ-469. Одним из главных достижений Мирзоева считается «восьмёрка», которая запустила новую эпоху в отечественном автомобилестроении. Кроме того, главный конструктор приложил руку к созданию ВАЗ-2110, ВАЗ-1111 «Ока», «Самара-2», ВАЗ-1119 «Калина» и ВАЗ-2123, который сегодня известен как Chevrolet Niva.

 

Даже после ухода с должности Георгий Константинович запустил проект машины на топливных элементах «Антэл», а позднее также битопливных моделей семейства CNG. Кроме того, Мирзоев издал несколько научных трудов, посвященных теории, расчёту и конструкции авто. В последнее время он продолжал разрабатывать автомобили на альтернативных источниках энергии. Похороны Георгия Мирзоева должны состояться в Москве, дата и время пока не уточняются.


Яна Васильева
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