BMW обвинили в махинациях с дизельными моторами

Немецкую компанию BMW заподозрили в манипуляциях с дизельными моторами, пишет журнал Der Spiegel. Автопроизводитель сам выявил, что на нескольких моделях установлено ПО, некорректно замеряющее вредные выхлопы.

Представители BMW заявили надзорным органам, что по меньшей мере две модели, 5-Seriesи 7-Series, оснащаются ПО, которое позволяет манипулировать показателями по вредным выбросам. При этом не уточняется, как именно работают данные программы. Согласно предварительной информации, в Германии могли продать около 11 000 неэкологичных автомобилей BMW.

Представители компании отметили, что на 5-Series и 7-Series данное ПО установили «по ошибке», и оно предназначалось для других автомобилей. В связи с этим система контроля выбросов не работает должным образом.

Напомним, что изначально «дизельгейт» развернулся вокруг Volkswagen. Три года назад было обнаружено, что автоконцерн занижает реальные показатели CO2 в выхлопных газах. В прошлом году издание Der Spiegel выяснило, что Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler согласовывали собственные действия касательно производства, цен, поставщиков запчастей и установки в дизельных авто механизмов для очистки выхлопов.

Яна Васильева