Опубликован первый тизер пикапа GMC Sierra нового поколения

На просторах интернета появилось первое тизерное изображение роскошного грузового внедорожника GMC Sierra свежей генерации. Официальная презентация новинки состоится в начале следующего месяца в рамках Женевского автосалона.

Стоит отметить, что полноразмерный пикап GMC Sierra 2019 модельного года представляет собой перелицованный вариант исполнения автомобиля Chevrolet Silverado. Судя по опубликованному тизеру, новинку оснастят модернизированной передней частью со светодиодной оптикой.

Помимо этого, пикап отличается от предшественника более крупной радиаторной решёткой с большим логотипом американского бренда. В последний раз GMC Sierra переживал смену поколений ещё в 2013 году.

Напомним, что марка GMC принадлежит автогиганту General Motors, под ней выпускаются внедорожники, пикапы, фургоны и грузовики. Примечательно, что среди всех компаний, которыми владеет GM, по объёму реализации GMC смог обойти только Chevrolet.

Яна Васильева