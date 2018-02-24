Volkswagen выпустит модель T-Roc в кузове кабриолет

Компания Volkswagen до конца этого десятилетия намерена создать открытую версию кроссовера T-Roc, которая получит немало общего с прототипом T-Cross Breeze. Представители немецкого бренда вместе с данным сообщением опубликовали первый тизер новинки.

Выпуск кабриолета Volkswagen T-Roc планируется наладить на производственных мощностях в Оснабрюке, Германия. В данный проект инвестируют около 80 000 000 евро, причём в продажу модель поступит уже в 2020 году.

В настоящее время автопроизводители практически не предлагают SUV с открытым верхом. Единственным представителем сегмента пока остаётся Range Rover Evoque Convertible, который пользуется невысоким спросом. Ранее выпускался также Nissan Murano CrossCabriolet, однако его сняли с производства из-за отсутствия интереса со стороны покупателей.

Несмотря на это, в Volkswagen уверены, что смогут в год продавать на глобальном авторынке не менее 20 000 T-Roc со складной крышей. Других подробностей об этом проекте, к сожалению, пока нет. Предположительно в техническом плане новинка не будет отличаться от стандартного компактного кроссовера. Изменения коснутся только задней части кузова в связи с появлением механизма складывания крыши.

Яна Васильева