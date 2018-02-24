В Женеву приедет SEAT Leon Cupra R ST

В пресс-центр испанской машиностроительной компании SEAT сообщили, что намерены представить в Женеве свой новый автомобиль. Им станет универсал SEAT Leon Cupra R ST.

Дмитрий Павличко

Новинка войдет модельный ряд производительных авто. Основной спецификой модели станут оригинальные дизайнерские решения в фирменном стиле, которые затронут экстерьер и интерьер.В подкапотном пространстве нового SEAT Leon Cupra R ST разместится 2-литровый двигатель с четырьмя турбинами, генерирующий 300 лошадиных сил. Другие технические параметры пока засекречены. По словам инсайдеров, новинка получит еще те агрегаты, которые были внедрены еще в хэтчбэк. При рассмотрении первых изображений становится понятно, что новое авто снабдили модным оформлением, медными литыми колесными дисками и оригинальными фарами. На рынок новинка выйдет в конце нынешнего года.