О’Брайен рассказал о раскраске нового шасси W09

Сэм О'Брайен, руководитель отдела дизайна Mercedes рассказал о том, как раскрашивалось новое гоночное шасси W09, которое накануне было представлено официально. По словам топ-менеджера, работа над ливреей началась в июле, на Гран-При Австрии, и именно тогда разработчики начали обсуждение новой раскраски болида, и изучение решений других команд.

Сэм О'Брайен отметил, что создание раскраски гоночного шасси является длительным процессом. По словам топ-менеджера, ливрея W09 разрабатывалась с нуля, и на это понадобилось полгода, так как задумка прошла четыре стадии.

«Тото Вольф (глава команды) на презентации болида ничему не удивлялся, ведь он принимал участие в процессе разработки машины с самого начала, и его пожелания учитывались», подчеркнул Сэм О'Брайен. Руководителю было показано более полусотни предложений, благодаря чему их число сначала сократилось до 30, 10, и теперь публика может лицезреть результат кропотливой работы. Также Сэм О'Брайен добавил, что четыре бирюзовые полосы на болиде символизируют четыре Кубка конструкторов.

Иван Головин