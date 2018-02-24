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| | О’Брайен рассказал о раскраске нового шасси W09

О’Брайен рассказал о раскраске нового шасси W09

Сегодня, 03:00
Сэм О'Брайен, руководитель отдела дизайна Mercedes рассказал о том, как раскрашивалось новое гоночное шасси W09, которое накануне было представлено официально. По словам топ-менеджера, работа над ливреей началась в июле, на Гран-При Австрии, и именно тогда разработчики начали обсуждение новой раскраски болида, и изучение решений других команд.

 

О’Брайен рассказал о раскраске нового шасси W09

 

Сэм О'Брайен отметил, что создание раскраски гоночного шасси является длительным процессом. По словам топ-менеджера, ливрея W09 разрабатывалась с нуля, и на это понадобилось полгода, так как задумка прошла четыре стадии.

 

О’Брайен рассказал о раскраске нового шасси W09

 

О’Брайен рассказал о раскраске нового шасси W09

 

О’Брайен рассказал о раскраске нового шасси W09

 
«Тото Вольф (глава команды) на презентации болида ничему не удивлялся, ведь он принимал участие в процессе разработки машины с самого начала, и его пожелания учитывались», подчеркнул Сэм О'Брайен. Руководителю было показано более полусотни предложений, благодаря чему их число сначала сократилось до 30, 10, и теперь публика может лицезреть результат кропотливой работы. Также Сэм О'Брайен добавил, что четыре бирюзовые полосы на болиде символизируют четыре Кубка конструкторов.

Иван Головин
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