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| | Peugeot 508 нового поколения станет лифтбеком

Peugeot 508 нового поколения станет лифтбеком

Вчера, 19:04
Французские машиностроители готовят к Женевскому автосалону модель Peugeot 508 нового поколения. Известно, что машина, ранее бывшая седаном, теперь предстанет перед общественностью в кузове лифтбек. Премиальная новинка отправится покорять рынок Европы будущей осенью.
 

Peugeot 508 нового поколения станет лифтбеком

 

Основой для нового Peugeot 508 послужила платформа EPM2. На ней же построены почти все новинки концерна PSA Group. При габаритах в 4750х1840х1400 миллиметров машина имеет колесную базу размером 2790 мм. Багажное отделение имеет объем 485 литров.
 
Внешне новый Peugeot 508 немного напоминает сразу несколько новинок от французской марки. Передней частью машина смахивает на концепт Peugeot Instinct, а сзади она похожа на Peugeot Exalt. Шильдик Peugeot 508 расположен на капоте в дань уважения модели Peugeot 504, востребованной в 70-е годы. Также новый Peugeot 508 особенен безрамными дверями. Машина будет продаваться в стандартной версии, а также в модификациях GT Line и GT. Последние две будут выделяться особенными элементами экстерьера.

 

Peugeot 508 нового поколения станет лифтбеком

 

Peugeot 508 нового поколения станет лифтбеком

 

Peugeot 508 нового поколения станет лифтбеком

 

Peugeot 508 нового поколения станет лифтбеком

 

Peugeot 508 нового поколения станет лифтбеком

 

Peugeot 508 нового поколения станет лифтбеком

 

Peugeot 508 нового поколения станет лифтбеком

 

Peugeot 508 нового поколения станет лифтбеком

 

Силовую линейку нового Peugeot 508 представляют 1,6-литровые агрегаты с турбонаддувом мощностью 180 и 225 л.с. Кроме того, для автомобиля предусмотрены дизельные установки объемом 1,5 литра (130 л.с.) и 2.0 литра, производительность которых составит 160 и 180 л.с. Для всех агрегатов, кроме базового дизельного, предусмотрена восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия Aisin. Дизельный же комплектуется шестискоростной механической коробкой передач.

Иван Головин
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