Болид Ferrari SF71H получил расширенную колесную базу

Итальянские машиностроители представили 22 февраля гоночный болид Ferrari SF71H. Машина получила несколько новшеств, в том числе немного увеличенную колесную базу.

Болид Ferrari SF71H дебютировал в Маранелло на специальном мероприятии. На нем побывали гонщики, руководство команды Ferrari и ее болельщики, а также журналисты. При этом, мероприятие транслировалось в глобальной сети, а потому его могли лицезреть пользователи интернета по всему миру. Изначально публике продемонстрировали несколько видеороликов, а после перед ней предстал вживую сам виновник праздника Ferrari SF71H.

Итальянцы всегда скрывают название болидов Ferrari до их официальной презентации. В случае с Ferrari SF71H, разработчики не забыли о данной традиции.

Ferrari SF71H стал 61-м автомобилем итальянской марки, созданным для гонок Формулы-1. По традиции, болид получил измененную аэродинамику в области кожуха двигателя и заднего антикрыла. Машина получила несколько удлиненную колесную базу, улучшенное охлаждение мотора и другие доработки, о которых итальянцы не рассказывают.

Иван Головин