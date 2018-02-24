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| | Болид Ferrari SF71H получил расширенную колесную базу

Болид Ferrari SF71H получил расширенную колесную базу

Сегодня, 02:00
Итальянские машиностроители представили 22 февраля гоночный болид Ferrari SF71H. Машина получила несколько новшеств, в том числе немного увеличенную колесную базу.

 

Болид Ferrari SF71H получил расширенную колесную базу

 

Болид Ferrari SF71H дебютировал в Маранелло на специальном мероприятии. На нем побывали гонщики, руководство команды Ferrari и ее болельщики, а также журналисты. При этом, мероприятие транслировалось в глобальной сети, а потому его могли лицезреть пользователи интернета по всему миру. Изначально публике продемонстрировали несколько видеороликов, а после перед ней предстал вживую сам виновник праздника Ferrari SF71H.
 
Итальянцы всегда скрывают название болидов Ferrari до их официальной презентации. В случае с Ferrari SF71H, разработчики не забыли о данной традиции.

 

Болид Ferrari SF71H получил расширенную колесную базу

 

Болид Ferrari SF71H получил расширенную колесную базу

 

Болид Ferrari SF71H получил расширенную колесную базу

 

Болид Ferrari SF71H получил расширенную колесную базу

 

Болид Ferrari SF71H получил расширенную колесную базу

 

Ferrari SF71H стал 61-м автомобилем итальянской марки, созданным для гонок Формулы-1. По традиции, болид получил измененную аэродинамику в области кожуха двигателя и заднего антикрыла. Машина получила несколько удлиненную колесную базу, улучшенное охлаждение мотора и другие доработки, о которых итальянцы не рассказывают.

Иван Головин
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