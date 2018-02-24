Фотошпионы рассекретили новый кроссовер Toyota IZOA

Японские машиностроители продолжают разработку нового кроссовера Toyota IZOA. Об этом свидетельствуют снимки фотошпионов, накануне появившиеся в глобальной сети. Автомобиль представляет собой модель Toyota C-HR, адаптированную для китайского рынка. Продажи машины стартуют в КНР будущим летом.

Внешне «китайский» Toyota IZOA практически идентичен стандартному Toyota C-HR, продающемуся в Японии, США и Европе. Однако новинка получила серебристые накладки на бамперах.

Моторный отсек кроссовера Toyota IZOA занимает турбированный агрегат объемом 1,2 литра. Его производительность составляет 114 лошадиных сил. Для двигателя предусмотрена механическая шестискоростная коробка передач. Также Toyota IZOA будет продаваться с двухлитровым атмосферным агрегатом тягой 144 лошадиные силы. Он комплектуется бесступенчатым вариатором. Кроссовер будет комплектоваться передним или полным приводом.

Базовый кроссовер Toyota IZOA получит ABS, EBD, систему стабилизации, эйрбэги в количестве семи устройств, климатическую установку, мультимедийный комплекс с «парящим» дисплеем, колесные диски размерностью 17 дюймов, руль с кнопками управления различными функциями автомобиля и так далее. В топовых версиях машины список оснащения пополнится кнопкой запуска мотора, системой предотвращения столкновений, адаптивным круиз-контролем, панорамным люком с электроприводом. Кроме того, «максимальный» Toyota IZOA получит двухцветный кузов.

Иван Головин