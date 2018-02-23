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| | Renault показала свои новинки для Жневского автосалона

Renault показала свои новинки для Жневского автосалона

Сегодня, 16:17
У французских разработчиков Renault не будет больших премьер на грядущем Женевском автосалоне, но компания имеет несколько интересных новинок, которые бы хотела показать на мероприятии. На мотор-шоу покажут новый концепт, о чем свидетельствует опубликованный в сети тизер.

Renault показала свои новинки для Жневского автосалона

 

Согласно инсайдерский источникам, Renault представит в Женеве новый концепт Renault Algo. Среди остальных новинок числится спецверсия Renault Talisman, предлагаемая в Европе, которая получит новый мотор.

Кроме того, Renault презентует более производительный Renault Zoe EV, который оснастят 110-сильный электрическим агрегатом. В Швейцарии компания представит 1,3-литровый бензиновый двигатель, который создан вместе с инженерами немецкого Daimler. Им обустроят Renault Captur и Renault Scenic. Установка сможет генерировать отдачу в 115, 140 и 160 лошадиных силПомимо того автопроизводитель продемонстрирует новинки и иных марок. Alpine привезет новый Alpine A110, а Dacia покажет новый Duster и лимитированный Dacia Stepway.
Дмитрий Павличко
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