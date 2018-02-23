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| | Фотошпионы запечатлели «заряженный» Lexus LC F

Фотошпионы запечатлели «заряженный» Lexus LC F

Вчера, 22:00
Японские разработчики из компании Lexus вывели на дорожные испытания новое «заряженное» купе Lexus LC F, стандартная версия которого была представлена в 2017 году. Ожидается, что модель получит под капот 4,0-литровый битурбированный двигатель V8, а также «усиление» в виде электромотора.

Фотошпионы запечатлели «заряженный» Lexus LC F

 

Не так давно европейские автомобильные порталы начали распространять слухи о том, что компания Lexus готовит к премьере «заряженную» версию роскошного купе Lexus LC, которая получит приставку F. На первых порах разработчики всячески отрицали такую информацию, но позже отметили, что хотели бы видеть такой автомобиль в линейке бренда. При этом не было сделано никаких официальных анонсов.

Буквально несколько дней назад на страницах форума Lexus Enthusiast появились свежие шпионские фото с закамуфлированным прототипом Lexus LC. Журналисты уверены, что речь идёт о версии Lexus LC F.

Фотошпионы запечатлели «заряженный» Lexus LC F

 

В плане внешности «заряженное» купе Lexus LC F от стандартной версии отличается более динамичной оптикой и решеткой радиатора, а также наличием продвинутой системы аэродинамики. Инсайдеры утверждают, что модель получит гибридный мотор, в основу которого будет положен могучий 4,0-литровый V8 с системой двойного турбонаддува.
Васисуалий Мурчалов
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