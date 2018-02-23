Дизайнер показал, как бы выглядела легендарная «Победа» в наши дни

Российский дизайнер-аматор Сергей Баринов разработал реалистичные наброски отечественного Pobeda M20 Neoclassic. Таким образом, художник представил свое видение российского фастбэка в современную эпоху.

Согласно словам дизайнера, автомобиль сохранил бы внешность «Победы», но ее приспособили бы к условиям современности. Существует вероятность, что актуальная версия Pobeda M20 вошла бы в сегмент премиальных машин. Не случайно фанатами автодизайна замечено подобие внешнего оформления с Bentley Continental и Maserati Quattroporte.На одном из специализированных порталов автомобиль Баринова сразу завоевал большинство симпатий пользователей. Но все же критика присутствовала, и коснулась она пятой двери, так как высота погрузки в багажный отсек не очень удобна.

Дмитрий Павличко

«Победа» выпускалась в СССР с 1946 по 1958 год. Несмотря на то, что машина создана на базе прототипа Opel Kapitan, она стала реальным символом советской автоиндустрии и восстановления промышленности после ВОВ.