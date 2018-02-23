Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Мнения

Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

Сюжеты :

Пользователи Сети разыскали самую отвратительную гифку в мире Нежная сила: В Иркутске прошла фотосессия спасателей с котами Гимнастка Дарья Дмитриева: Все женщины хотят Радулова В соцсетях популярность набирает замёрзшая в фекалиях машина саратовца В мире появился вибратор, вызывающий пиццу Эвакуаторы без ГИБДД похищают автомобили в Краснодаре Пьяный канадский олимпийский чемпион произвел фурор в Пхенчхане Жириновский: Я заставлю весь мир учить русский язык В Подмосковье танк убирает снег на улице Блогер Хованский рассказал об угрозах расправы со стороны рэпера Птахи Люди стали чаще использовать смартфон во время похорон и секса Секс-волонтеры для женщин в Москве оказались в дефиците
| | Названы самые экономичные гибридные авто 2018 года

Названы самые экономичные гибридные авто 2018 года

Сегодня, 16:42
Журналисты российских автомобильных изданий составили рейтинг гибридных автомобилей 2017 года, которые оказались экономичнее в плане расхода топлива, чем большинство конкурентов. Примечательно, что все автомобили из рейтинга в смешанном цикле потребляют до семи литров топлива на каждые 100 километров пути.

Названы самые экономичные гибридные авто 2018 года

 

На первом месте рейтинга расположился корейский плагин-гибридный хэтчбек Hyundai Ioniq Hybrid, который в комбинированном цикле расходует всего 4,2 литра бензина на каждые 100 километров пути. В Соединенных Штатах модель доступна для покупки по цене от 23 085 долларов, что эквивалентно 1 310 000 рублей.

Второе место в ТОП-10 досталось японскому Toyota Prius, который расходует чуть более 4,25 литров топлива, а третья строчка достается гибридной версии бизнес-седана Toyota Camry с показателем в 4,5 литра.

На четвертой строчке расположился кроссовер KIA Niro, который требует всего 4,6 литра бензина на 100 километров, а замыкает «пятерку» лидеров американский Chevrolet Malibu Hybrid с 5,0 литрами. Также эксперты отметили такие модели как Toyota Prius C (4,5 литра), Ford Fusion Hybrid (5,65 литра), KIA Optima Hybrid (5,11 литра), Ford C-Max Hybrid (6,19 литра), а также Lincoln MKZ Hybrid (6,19 литра).
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Эксперты раскритиковали Toyota Camry XSE V-6 за высокий расход топлива
Эксперты раскритиковали Toyota Camry XSE V-6 за высокий расход топлива

Журналисты зарубежного автомобильного издания Car and Driver провели первый тест-драйв нового представительского седана Toyota Camry XSE V-6, который

Эксперты составили ТОП-10 самых экономных автомобилей
Эксперты составили ТОП-10 самых экономных автомобилей

Эксперты составили рейтинг 10 автомобилей, которые экономнее всего расходуют топливо. Каждый автомобиль расходует менее 6 литров на 100 км пути.

Составлен ТОП-10 самых экономичных внедорожников и кроссоверов
Составлен ТОП-10 самых экономичных внедорожников и кроссоверов

Автомобили сегмента SUV продолжают набирать популярность на мировом автомобильном рынке, однако зачастую такие модели отличаются высоким уровнем расхода

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости