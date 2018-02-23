Названы самые экономичные гибридные авто 2018 года

Журналисты российских автомобильных изданий составили рейтинг гибридных автомобилей 2017 года, которые оказались экономичнее в плане расхода топлива, чем большинство конкурентов. Примечательно, что все автомобили из рейтинга в смешанном цикле потребляют до семи литров топлива на каждые 100 километров пути.

Васисуалий Мурчалов

На первом месте рейтинга расположился корейский плагин-гибридный хэтчбек Hyundai Ioniq Hybrid, который в комбинированном цикле расходует всего 4,2 литра бензина на каждые 100 километров пути. В Соединенных Штатах модель доступна для покупки по цене от 23 085 долларов, что эквивалентно 1 310 000 рублей.Второе место в ТОП-10 досталось японскому Toyota Prius, который расходует чуть более 4,25 литров топлива, а третья строчка достается гибридной версии бизнес-седана Toyota Camry с показателем в 4,5 литра.На четвертой строчке расположился кроссовер KIA Niro, который требует всего 4,6 литра бензина на 100 километров, а замыкает «пятерку» лидеров американский Chevrolet Malibu Hybrid с 5,0 литрами. Также эксперты отметили такие модели как Toyota Prius C (4,5 литра), Ford Fusion Hybrid (5,65 литра), KIA Optima Hybrid (5,11 литра), Ford C-Max Hybrid (6,19 литра), а также Lincoln MKZ Hybrid (6,19 литра).