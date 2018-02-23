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| | Компактный хэтчбек Toyota Aygo получил обновление

Компактный хэтчбек Toyota Aygo получил обновление

Сегодня, 15:00
Японская компания Toyota рассекретила новый субкомпактный хэтчбек Toyota Aygo следующего поколения, который получил обновленный дизайн и расширенный список оснащения. Ожидается, что публике модель представят в рамках международного автосалона в Женеве, который откроется для прессы уже 6 марта 2018 года.

Компактный хэтчбек Toyota Aygo получил обновление

 

Что касается внешности, то обновленный Toyota Aygo 2018 модельного года получил полностью пересмотренную оптику и решетку радиатора, которые по-прежнему выполнены в узнаваемом X-стиле. Разработчики отметили, что новшества позволят стать кузову нового хэтчбека ещё более «архитектурным и мощным».

К сожалению, интерьер нового Toyota Aygo будет рассекречен только во время публичной премьеры в Женеве. Ожидается, что салон новинки получит новую светодиодную подсветку, а также расширит гамму доступных цветов. Кроме того, модель оснастят новым мультимедийным центром.


Компактный хэтчбек Toyota Aygo получил обновление

 

Компактный хэтчбек Toyota Aygo получил обновление

 

 

Новый Toyota Aygo получит под капот 1,0-литровый мотор с тремя цилиндрами, который способен генерировать 71 лошадиную силу при 93 Нм крутящего момента. В список оснащения модели войдет пакет систем безопасности Toyota Safety Sense, а также многие другие современные опции.
Васисуалий Мурчалов
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