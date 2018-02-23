Компактный хэтчбек Toyota Aygo получил обновление

Японская компания Toyota рассекретила новый субкомпактный хэтчбек Toyota Aygo следующего поколения, который получил обновленный дизайн и расширенный список оснащения. Ожидается, что публике модель представят в рамках международного автосалона в Женеве, который откроется для прессы уже 6 марта 2018 года.

Что касается внешности, то обновленный Toyota Aygo 2018 модельного года получил полностью пересмотренную оптику и решетку радиатора, которые по-прежнему выполнены в узнаваемом X-стиле. Разработчики отметили, что новшества позволят стать кузову нового хэтчбека ещё более «архитектурным и мощным».К сожалению, интерьер нового Toyota Aygo будет рассекречен только во время публичной премьеры в Женеве. Ожидается, что салон новинки получит новую светодиодную подсветку, а также расширит гамму доступных цветов. Кроме того, модель оснастят новым мультимедийным центром.





Васисуалий Мурчалов

Новый Toyota Aygo получит под капот 1,0-литровый мотор с тремя цилиндрами, который способен генерировать 71 лошадиную силу при 93 Нм крутящего момента. В список оснащения модели войдет пакет систем безопасности Toyota Safety Sense, а также многие другие современные опции.