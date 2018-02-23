Озвучены цены на автомобили для настоящих мужчин

В преддверии Дня Защитника Отечества российские автомобильные издания составили рейтинг автомобилей, которые обязательно понравятся настоящим мужчинам. Примечательно, что эксперты также составили рейтинг стоимости таких автомобилей.

Не секрет, что российские мужчины предпочитают ездить на больших автомобилях, среди которых прежде всего стоит выделить полноразмерные седаны и кроссоверы. Прежде всего стоит отметить, что такие модели идеально подходят для большой семьи, а также становятся актуальными при учете российских дорожных условий.Не первом месте рейтинга расположился бюджетный седан LADA Priora, который сегодня в дилерских центрах можно приобрести по цене от 463 600 рублей. Модель примечательна прежде всего низким ценником и доступными запчастями. Второе место досталось внедорожнику LADA 4X4, который обойдётся как минимум в 516 800 рублей в трёхдверном исполнении.Для тех, кто желает ещё больше производительности на бездорожье, предложен УАЗ «Хантер», за который придётся выложить как минимум 626 400 рублей. Из более практичных моделей стоит выделить грузовик УАЗ «Пикап» с минимальным ценником в 699 900 рублей.

Васисуалий Мурчалов

Если рассматривать более дорогие автомобили, то тут нельзя не вспомнить американский маслкар Dodge Challenger SRT, который оснащается 707-сильным мотором и стоит 3 074 000 рублей. Замыкает рейтинг внедорожник Mercedes-Benz G-Class с ценником в 6 820 000 рублей.