В Россию приехал фургон Fiat Doblo нового поколения

Официальные дилерские центры компании Fiat Professional сегодня, 23 февраля, начали продажи обновленного коммерческого фургона Fiat Doblo. Отмечается, что за пассажирский Fiat Doblo Combi придётся выложить 1 120 000 рублей, а стоимость грузового Fiat Doblo Cargo составляет 1 030 000 рублей.

Что касается технических характеристик, то новый фургон Fiat Doblo, который пришел на смену модели Fiat Doblo Classic, в любом из вариантов исполнения оснащается 1,4-литровым бензиновым мотором мощностью в 95 лошадиных сил, который сочетается с 5-диапазонной «механикой».В плане внешности новый Fiat Doblo от дорестайлинговой версии модели отличается пересмотренной формой решетки радиатора, а также новой оптикой со светодиодными вставками. Кроме того, автомобиль поставлен на 16-дюймовые легкосплавные диски.

Васисуалий Мурчалов

На начальном этапе продаж новый Fiat Doblo будет предложен в двух версиях. Fiat Doblo Cargo представляет собой цельнометаллический компактный фургон, грузоподъёмность которого составляет 90 килограммов. Более «семейный» Fiat Doblo Combi имеет пятиместный салон, но грузоподъёмность багажного отсека уменьшается до 450 килограммов. Салон автомобиля получил улучшенные материалы отделки и качественную шумоизоляцию.