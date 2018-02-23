Представлена необычная копия родстера Mazda MX-5 в лице Mitsuoka Himiko

Японский родстер Mazda MX-5 в свой время стал объектом вдохновения для многих спорткаров, среди которых Fiat 124 Spider и Abarth 124 Spider. На сегодняшний день в линейке появился третий «подражатель» – небольшая японская компания Mitsuoka презентовала стильный родстер Himiko, который отличается неповторимым ретро-дизайном.

Согласно данным японских автомобильных изданий, новый родстер Mitsuoka Himiko выполнен на базе спорткара Mazda MX-5 четвертого поколения, однако после всех доработок узнать изначальный автомобиль практически невозможно. Разработчики из японского города Тояма оснастили автомобиль эксклюзивными кузовными панелями из стекловолокна, а также существенно удлинили колесную базу.Новый Mitsuoka Himiko намного превосходит Mazda Mx-5 в плане габаритных размеров. Длина тюнингового автомобиля на 555 мм превышает длину заводского автомобиля, а колесная база прибавила в габаритах сразу 600 мм.

Васисуалий Мурчалов

Тюнинговый Mitsuoka Himiko получил современные светодиодные фары, которые выполнены в ретро стилистике, что придает особого шарма автомобилю. Под капотом родстера скрывается 1,5-литровый бензиновый мотор от Mazda, который способен генерировать 131 лошадиную силу при 150 Нм.