Российский филиал BMW возглавит Штефан Тойхерт

Новым генеральным директором российского офиса немецкой автомобилестроительной компании BMW станет Штефан Тойхерт. Он займет должность 1 марта 2018 года.

Дмитрий Павличко

На данном посту он сменит прежнего руководителя Максимилиана Келльнера. Его назначили заместителем главы BMW Motorrad. Согласно информации, распространенной пресс-центром BMW, Штефан Тойхерт начал работать в BMW с 1993 года и занимал определенные вакансии в центральных подразделениях компании, пока не получил должность главы отдела продаж российского офиса BMW.Позже он стал руководить региональным представительством бренда в Восточной Германии и занимался продажами и послепродажным сервисом авто BMW и MINI. С сентября 2016 года Тойхерт работал главой таиландского подразделения BMW.