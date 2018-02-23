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| | Российский филиал BMW возглавит Штефан Тойхерт

Российский филиал BMW возглавит Штефан Тойхерт

Сегодня, 03:00
Новым генеральным директором российского офиса немецкой автомобилестроительной компании BMW станет Штефан Тойхерт. Он займет должность 1 марта 2018 года.

Российский филиал BMW возглавит Штефан Тойхерт

 

На данном посту он сменит прежнего руководителя Максимилиана Келльнера. Его назначили заместителем главы BMW Motorrad. Согласно информации, распространенной пресс-центром BMW, Штефан Тойхерт начал работать в BMW с 1993 года и занимал определенные вакансии в центральных подразделениях компании, пока не получил должность главы отдела продаж российского офиса BMW.

Позже он стал руководить региональным представительством бренда в Восточной Германии и занимался продажами и послепродажным сервисом авто BMW и MINI. С сентября 2016 года Тойхерт работал главой таиландского подразделения BMW.
Дмитрий Павличко
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