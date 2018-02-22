Ford Sollers займется развитием своей дилерской сети в России

Руководство компании Ford Sollers намерено развивать дилерскую сеть в России. На данный момент машиностроительное предприятие располагает в стране 112 точками продаж своей продукции.

О том, что Ford Sollers будет расширят свое присутствие на рынке России, проинформировал пресс-центр компании. В сообщении отмечено, что в минувшем году предприятие открыло несколько новых точек по продаже автомобилей, а также 11 центров сервисов Ford Quick Lane, в которых клиентам доступно негарантийное обслуживание транспортных средств марки Ford. В пресс-релизе также добавлено, что согласно стратегии Ford Sollers, дилерская сеть компании должна стать качественнее и расширяться по регионам с высоким рыночным потенциалом.

Напомним, в январе нынешнего года жители России приобрели 3 132 машины марки Ford. Спрос на американские автомобили в стране вырос на 39% в сравнении с прошлогодним результатом отчетного месяца. Самым продаваемым автомобилем марки Ford в России в январе стал кроссовер Ford Kuga с результатом в 1 149 реализованных экземпляров. Спрос на автомобиль вырос на 89% в годовом сравнении. Примечательно, что россияне предпочитают переднеприводный Ford Kuga.

Модель Ford Focus в России за отчетный период разошлась тиражом в 822 экземпляра. Спрос на нее вырос в годовом сравнении на 106%. Семиместный вседорожник Ford Explorer реализован в количестве 217 экземпляров с «плюсом» в 51%. Коммерческий Ford Transit разошелся тиражом в 531 единицу (+57).

Иван Головин