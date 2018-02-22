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| | В Великобритании дебютировали «собачьи» внедорожники Land Rover

В Великобритании дебютировали «собачьи» внедорожники Land Rover

Вчера, 18:15
Британская компания Jaguar Land Rover решила отметить год собаки по китайскому календарю выпуском необычных кроссоверов, адаптированных для комфортной перевозки четвероногих любимцев. Кроме того, в качестве опции доступны аксессуары, которые сделают прогулки с собаками на природе ещё более приятными.

В Великобритании дебютировали «собачьи» внедорожники Land Rover

 

Согласно данным британских автомобильных порталов, на автомобильном рынке Соединенного Королевства стартовал прием заказов на внедорожники компании Jaguar Land Rover, которые оснащаются дополнениями из пакета Pet Pack. Данные опции сделают перевозку собак в автомобиле менее проблематичной, а приобрести пакет могут заказчики Land Rover Discovery, Land Rover Discovery Sport, Range Rover, range Rover Velar и Range Rover Sport.

В зависимости от выбранного внедорожника новый пакет Pet Pack будет стоить от 455 до 640 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 35 900 – 50 500 рублей. В опциональный пакет для моделей Jaguar Land Rover входит перегородка для багажного отсека, а также специальный коврик, защищающий грузовое отделение от меха и следов грязных лап.

В Великобритании дебютировали «собачьи» внедорожники Land Rover

 

В Великобритании дебютировали «собачьи» внедорожники Land Rover

 

Кроме того, «собачьи» модели от Land Rover оснащаются адаптивной подвеской, которая способна опускать нижнюю часть кузова, что обеспечит комфортный вход в багажник для старых или небольших собак. Также в пакет входит специальная одежда, шлеи и другие аксессуары для комфортного выгула питомца.
Васисуалий Мурчалов
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Комментарии (1):

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А что, очень продуманное решение, и багажник будет цел и выглядит приятно глазу. мне нравится))))
Вчера, 19:22
написал: Олег
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