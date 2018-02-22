BMW 3-Series покинул конвейер завода в Южной Африке

В Претории, Южная Африка, остановлена сборка седана BMW 3-Series. Машина стояла на местном конвейере 35 лет. Всего данная площадка собрала 1 191 604 экземпляра «тройки». На предприятии собиралось пять генераций BMW 3-Series. К слову, каждый четвертый экземпляр данной модели, реализованный на глобальном рынке, собран в Южной Африке.

Сотрудники предприятия BMW в Южной Африке признались, что нередко давали производимым на заводе машинам прозвища. Так, седаны BMW 3-Series третьей генерации в версии Е36, за счет «элегантных форм», назывались «дельфинами». На площадке в Претории собирались не только стандартные «тройки», но и специальные модификации автомобиля: 333i E30 и 325iS/325iS Evolution HP с агрегатами, которые дорабатывались инженерами фирмы Alpina. Сотрудники предприятия BMW в Южной Африке признались, что нередко давали производимым на заводе машинам прозвища. Так, седаны BMW 3-Series третьей генерации в версии Е36, за счет «элегантных форм», назывались «дельфинами». На площадке в Претории собирались не только стандартные «тройки», но и специальные модификации автомобиля: 333i E30 и 325iS/325iS Evolution HP с агрегатами, которые дорабатывались инженерами фирмы Alpina.

Предприятие BMW в Южной Африке без дела долго не простоит, ведь оно готовится к выпуску следующей генерации модели BMW X3. Сама же BMW 3-Series будет выпускаться на мощностях нового предприятия в Сан-Луис-Потоси, Мексика.

Шестая генерация седана BMW 3-Series стала на конвейер в 2011 году. В России автомобиль предлагается с моторами, производительность которых составляет 136 и 326 лошадиных сил. Оба агрегата работают на бензине. Кроме того, для нового BMW 3-Series предусмотрена дизельная установка мощностью 190 л.с. Самая доступная версия седана в России продается за 1 890 000 рублей.

Иван Головин