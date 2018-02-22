Концептуальный BMW M8 Gran Coupe могут показать в Женеве

Баварская компания BMW продолжает разработку четырехдверного седана BMW M8 Gran Coupe, который может быть представлен уже в марте нынешнего года на автосалоне в Женеве. Отмечается, что разработчики не опубликуют никакой официальной информации до публичной премьеры.

Васисуалий Мурчалов

На страницах немецкого автомобильного форума BMWBlog появилась инсайдерская информация о новом «заряженном» купеобразном седане BMW M8 Gran Coupe, который разрабатывается подразделением BMW M. Источники в бренде сообщают, что концептуальная версия новинки будет показана гостям автосалона в Женеве, который начнет свою работу 6 марта нынешнего года.Официальной информации о концепте пока нет, но, по данным источников, новый BMW M8 Gran Coupe получит под капот 4,4-литровый мотор V8 с системой двойного турбонаддува. Аналогичным двигателем планируется оснастить и другие модели линейки BMW 8-Series.Ожидается, что такой мотор сможет генерировать порядка 600 лошадиных сил, а позже может дебютировать и гибридная версия. Модель будет использовать трансмиссию ZF с двойным сцеплением и сможет набрать «сотню» всего за три секунды. Не исключено, что серийный BMW M8 Gran Coupe будет доступен для покупки уже в начале 2019 года.