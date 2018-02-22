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| | Автопарк России на 61% состоит из иномарок

Автопарк России на 61% состоит из иномарок

Вчера, 19:00
61% легковых автомобилей в России являются иномарками. Это порядка 26 миллионов транспортных средств. Такие данные по состоянию на 1 января текущего года были накануне озвучены аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

 

Автопарк России на 61% состоит из иномарок

 

Который год в России самыми популярными остаются иномарки из Японии. Они занимают 22,5% автопарка страны в количестве 9,5 миллиона транспортных средств. Далее идут машины из Южной Кореи, которых в РФ насчитывается не менее 4,5 миллиона единиц с долей в 10,5%. Тройку лидеров замыкают транспортные средства из Германии, на которые приходится 4,3 миллиона автомобилей, занимающих долю в 10,1%.
 
Американские бренды занимают 7,5% автопарка России. Французские автомобили имеют долю в 5,1%. Кроме того, в РФ распространены чешские и китайские автомобили с долей в 1,7% и 1,3% соответственно.
 
Отечественные транспортные средства занимают 39% автопарка РФ, при этом треть из них являются продукцией марки LADA. Всего в стране зарегистрировано 16,5 миллиона машин российского производства.

Иван Головин
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