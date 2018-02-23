Названы самые популярные цвета машин в мире в 2017 году

Компания BASF, известный мировой производитель лакокрасочных материалов, провела исследование во всем мире, по итогам которого был составлен рейтинг самых популярных цветов кузова автомобилей в 2017 году. Отмечается, что с заметным отрывом по-прежнему лидирует белый колер.

Васисуалий Мурчалов

Эксперты отметили, что в 2017 году почти 78% европейских автомобилей были окрашены в белый, черный, серый и серебристый цвета и оттенки. Примечательно, что доля серых машин выросла до 19%, в то время как доля серебристого несколько снизалась. Чёрный колер при этом удерживает отметку в 18%.Что касается более ярких цветов, тот тут стоит отметить красный и синий – данный цвета и их оттенки удерживают примерно одинаковую долю в 9%. Эксперты подчеркнули, что синий цвет имеет почти 130 хроматических оттенков, поэтому он всё же опережает красный и коричневый. Помимо этого, популярность набирают двухцветные автомобили.Эксперты пояснили, что серый и серебристый цвета ассоциируются у покупателей со стеклом и бетоном, что является отсылкой к цветовой гамме современного мегаполиса. Чаще всего в такие цвета окрашивают городские кроссоверы и компактные ситикары.