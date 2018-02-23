Названы автовладельцы, которые чаще всего задерживают оплату кредита на авто

Аналитики сервиса автомобильных займов CarMoney составили рейтинг автомобилей, покупатели которых чаще всего нарушают правила оплаты кредитов. Более того, эксперты выяснили, что женщины подходят к выполнению кредитных обязательств более ответственно, чем мужчины.

Васисуалий Мурчалов

Аналитики сервиса автомобильных займов CarMoney провели собственное исследование среди займов, выданных под залог автомобиля. Эксперты отметили, что чаще всего задерживают оплату по кредиту владельцы таких автомобилей как Toyota Camry, Ford Focus, Hyundai Solaris, Chevrolet Cruze, Chevrolet Niva и Mitsubishi Outlander.Кроме того, по данным экспертов, в большинстве случаев ненадежными заемщиками оказались мужчины, в то время как женщины более ответственно подходят к выполнению обязательств.В CarMoney пояснили, что такой показатель прежде всего связан с тем, что в России автомобили чаще всего покупают мужчины, поэтому они и могут сдать свой автомобиль под залог. В США, к примеру, ситуация обратная и покупателями авто чаще становятся женщины. Отмечается, что большая часть клиентов CarMoney является предпринимателями, а срочный заем позволяет оперативно решить определенные проблемы в бизнесе.