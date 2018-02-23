Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Мнения

Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Однажды человек перестанет слушать свой мозг, и что тогда случится?

Как выбрать пару, если ты животное? Неожиданные открытия ученых

От Редактора

Как выбрать пару, если ты животное? Неожиданные открытия ученых

Выбор партнера у животных происходит по законам природы, а они, порой, довольно причудливы.

Сюжеты :

Российский ученый советует отправиться к Марсу на паровозе Ольга Бузова пошла на День рождения в образе «трансвестита Костенко» «Это фиаско, друг»: Илон Маск ушёл в океан, чтобы поймать деталь от Falcon 9 В Партию прогресса Навального принимают экстремистов и извращенцев SpaceX запустила ракету со спутниками для глобального интернета Куда делись могилы? В центре Воронежа располагалось немецкое кладбище, ужаснувшее жителей Чирлидерша из КНДР на "смертную казнь" нахлопала фигуристам из США «Пока, неудачники»: Волочкова со скандалом выгнала журналистов НТВ из SPA-салона Не та, которая думает, а та, в которую можно сунуть: Лена Миро рассказала о женах олигархов Источники подтвердили перебазирование двух Су-57 в САР Тяжелобольной Табаков вряд ли вернётся на сцену НЛО посетил крупнейший вулкан Земли Мануа Лоа
| | Названы автовладельцы, которые чаще всего задерживают оплату кредита на авто

Названы автовладельцы, которые чаще всего задерживают оплату кредита на авто

Сегодня, 05:35
Аналитики сервиса автомобильных займов CarMoney составили рейтинг автомобилей, покупатели которых чаще всего нарушают правила оплаты кредитов. Более того, эксперты выяснили, что женщины подходят к выполнению кредитных обязательств более ответственно, чем мужчины.

Названы автовладельцы, которые чаще всего задерживают оплату кредита на авто

 

Аналитики сервиса автомобильных займов CarMoney провели собственное исследование среди займов, выданных под залог автомобиля. Эксперты отметили, что чаще всего задерживают оплату по кредиту владельцы таких автомобилей как Toyota Camry, Ford Focus, Hyundai Solaris, Chevrolet Cruze, Chevrolet Niva и Mitsubishi Outlander.

Кроме того, по данным экспертов, в большинстве случаев ненадежными заемщиками оказались мужчины, в то время как женщины более ответственно подходят к выполнению обязательств.

В CarMoney пояснили, что такой показатель прежде всего связан с тем, что в России автомобили чаще всего покупают мужчины, поэтому они и могут сдать свой автомобиль под залог. В США, к примеру, ситуация обратная и покупателями авто чаще становятся женщины. Отмечается, что большая часть клиентов CarMoney является предпринимателями, а срочный заем позволяет оперативно решить определенные проблемы в бизнесе.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Составлен рейтинг автомобилей, чаще всего продаваемых россиянами
Составлен рейтинг автомобилей, чаще всего продаваемых россиянами

Аналитики российской компании «АВТОСТАТ» исследовали вторичный авторынок РФ. Проанализировав объявления на портале drom.ru, специалисты разработали рейтинг с

В России чаще всего покупают в кредит автомобили KIA, LADA и BMW
В России чаще всего покупают в кредит автомобили KIA, LADA и BMW

Жители России чаще всего оформляют кредит на автомобили марки KIA, на второй строчке рейтинга оказалась LADA, а на третьей – BMW. Соответствующие

Назван ТОП-10 самых выставляемых на продажу машин в РФ
Назван ТОП-10 самых выставляемых на продажу машин в РФ

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» исследовали объявления о продаже автомобилей, выставленные на портале DROM.ru в ноябре текущего года. Исследование позволило

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости