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| | Tesla Model X смог отбуксировать 43-тонный грузовик по снегу

Tesla Model X смог отбуксировать 43-тонный грузовик по снегу

Сегодня, 17:00
На популярном видеохостинге YouTube появилось свежее видео, на котором американский полностью электрический кроссовер Tesla Model X подвергли экстремальной нагрузке. Отмечается, что «зелёный» SUV смог отбуксировать 43-тонный грузовик с прицепом по снежной дороге.

Tesla Model X смог отбуксировать 43-тонный грузовик по снегу

 

Свежее видео было снято в Норвегии на заснеженном гоночном треке Valerbanen, а автором ролика выступил местный автомобильный энтузиаст Бьорн Ниланд. Автор отметил, что во время выполнения эксперимента 43-тонный грузовик находился на нейтральной передаче, что является идеальным решением для буксировки. При этом сам необычный заезд проводился в условиях заснеженной дороги.

Сообщается, что для выполнения «силового упражнения» использовался электрический кроссовер Tesla Model X в комплектации P90D, снаряженная масса которого составляет 2 600 килограммов. Электрокар приводится в движение двумя электрическими моторами суммарной отдачей в 670 лошадиных сил при 950 Нм. Модель оснастили шипованными покрышками Nereus.
Стоит напомнить, что схожий случай произошёл в Соединенных Штатах в начале нынешнего года, когда в отдельных регионах страны фиксировали рекордные снегопады. Тогда электрокар Tesla Model 3 смог отбуксировать застрявший в снегу тягач Volvo.
Васисуалий Мурчалов
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