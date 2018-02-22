Tesla Model X смог отбуксировать 43-тонный грузовик по снегу

Свежее видео было снято в Норвегии на заснеженном гоночном треке Valerbanen, а автором ролика выступил местный автомобильный энтузиаст Бьорн Ниланд. Автор отметил, что во время выполнения эксперимента 43-тонный грузовик находился на нейтральной передаче, что является идеальным решением для буксировки. При этом сам необычный заезд проводился в условиях заснеженной дороги.
Сообщается, что для выполнения «силового упражнения» использовался электрический кроссовер Tesla Model X в комплектации P90D, снаряженная масса которого составляет 2 600 килограммов. Электрокар приводится в движение двумя электрическими моторами суммарной отдачей в 670 лошадиных сил при 950 Нм. Модель оснастили шипованными покрышками Nereus.