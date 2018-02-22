Новый KIA Picanto X-Line оценили дороже полноприводного Duster

На российском автомобильном рынке стартовали продажи нового корейского хэтчбека KIA Picanto во «внедорожной» модификации X-Line. Сообщается, что базовый вариант исполнения нового хэтчбека для России обойдётся отечественным клиентам в 809 900 рублей.

Дилерские центры России начали прием заказов на новый кроссовый хэтчбек KIA Picanto X-Line, который был представлен публично в сентябре 2017 года на автосалоне во Франкфурте. От стандартного исполнения хэтчбека новинка отличается перенастроенной подвеской, которая предусматривает увеличенный на 15 мм клиренс. Помимо этого, модель поставлена на особые 15-дюймовые колесные диски.Также внешность KIA Picanto X-Line примечательна усиленными передним и задним бамперами и пластиковым внедорожным обвесом. Кроме того, автомобиль имеет расширенные колесные арки.

Васисуалий Мурчалов

Что касается технических характеристик, то новый KIA Picanto X-Line для России оснащается 1,2-литровым бензиновым двигателем, который генерирует 84 лошадиные силы. В роли трансмиссии выступает 4-ступенчатая АКПП. В список оснащения новинки входит 7,0-дюймовый мультимедийный комплекс, который поддерживает работу с приложениями Apple CarPlay и Android Auto.