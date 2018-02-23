Mitsubishi не намерена возрождать седан Lancer Evolution

Японская машиностроительная компания Mitsubishi не собирается реставрировать легендарную модель седана Lancer Evolution. Об этом сообщил глава британского филиала Mitsubishi Лэнс Брэдли.

Дмитрий Павличко

По словам топ-менеджера, эра производительных седанов уже стала достоянием прошлого, несмотря на то, что нет никаких препятствий для возрождения Evolution в качестве иной модели. Инженеры делают ставку на кроссоверы и электромобили, однако стоит осторожно относиться к культовому названию и не огорчать поклонников Lancer Evolution выходом обновленной машины с таким же именем.Но электрический кроссовер Mitsubishi e-Volution был презентован на мотор-шоу в Токио осенью 2017 года. Через некоторое время новинку ожидают на Женевском автошоу. Вероятно, фанатам легендарной новинки с мощным ДВС придется не по вкусу подобное его воплощение.