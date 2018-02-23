Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Мнения

Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Однажды человек перестанет слушать свой мозг, и что тогда случится?

Как выбрать пару, если ты животное? Неожиданные открытия ученых

От Редактора

Как выбрать пару, если ты животное? Неожиданные открытия ученых

Выбор партнера у животных происходит по законам природы, а они, порой, довольно причудливы.

Сюжеты :

Российский ученый советует отправиться к Марсу на паровозе Ольга Бузова пошла на День рождения в образе «трансвестита Костенко» «Это фиаско, друг»: Илон Маск ушёл в океан, чтобы поймать деталь от Falcon 9 В Партию прогресса Навального принимают экстремистов и извращенцев SpaceX запустила ракету со спутниками для глобального интернета Куда делись могилы? В центре Воронежа располагалось немецкое кладбище, ужаснувшее жителей Чирлидерша из КНДР на "смертную казнь" нахлопала фигуристам из США «Пока, неудачники»: Волочкова со скандалом выгнала журналистов НТВ из SPA-салона Не та, которая думает, а та, в которую можно сунуть: Лена Миро рассказала о женах олигархов Источники подтвердили перебазирование двух Су-57 в САР Тяжелобольной Табаков вряд ли вернётся на сцену НЛО посетил крупнейший вулкан Земли Мануа Лоа
| | Mitsubishi не намерена возрождать седан Lancer Evolution

Mitsubishi не намерена возрождать седан Lancer Evolution

Сегодня, 05:00
Японская машиностроительная компания Mitsubishi не собирается реставрировать легендарную модель седана Lancer Evolution. Об этом сообщил глава британского филиала Mitsubishi Лэнс Брэдли.

Mitsubishi не намерена возрождать седан Lancer Evolution

 

По словам топ-менеджера, эра производительных седанов уже стала достоянием прошлого, несмотря на то, что нет никаких препятствий для возрождения Evolution в качестве иной модели. Инженеры делают ставку на кроссоверы и электромобили, однако стоит осторожно относиться к культовому названию и не огорчать поклонников Lancer Evolution выходом обновленной машины с таким же именем.

Но электрический кроссовер Mitsubishi e-Volution был презентован на мотор-шоу в Токио осенью 2017 года. Через некоторое время новинку ожидают на Женевском автошоу. Вероятно, фанатам легендарной новинки с мощным ДВС придется не по вкусу подобное его воплощение.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
В интернете представили рендер концепта Mitsubishi e-Volution
В интернете представили рендер концепта Mitsubishi e-Volution

Много любителей автомобилей, созданных инженерами Mitsubishi ожидают тот момент, когда выйдет преемник знаменитого Mitsubishi Lancer Evolution, снятый с

Новое поколение Mitsubishi Lancer будет построено на платформе Renault-Nissan
Новое поколение Mitsubishi Lancer будет построено на платформе Renault-Nissan

Mitsubishi Lancer не получал никаких обновлений в течение последних десяти лет. В компании пообещали, что новое поколение автомобиля будет построено на

Раскрыта внешность обновлённого Mitsubishi Lancer для КНР
Раскрыта внешность обновлённого Mitsubishi Lancer для КНР

Китайские папарацци раскрыли внешний вид Mitsubishi Lancer, который выпустит предназначенный для местного авторынка. Снимки новинки представил портал

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости