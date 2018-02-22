Рассекречена российская версия пикапа Mercedes-Benz X-Class

На страницах официального портала Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) появился документ одобрения типа транспортного средства, выданный немецкому премиальному пикапу Mercedes-Benz X-Class. Отмечается, что новый пикап для России будет полностью идентичен моделям, предлагаемым на рынках Европы.

Согласно данным Росстандарта, в скором времени на автомобильном рынке РФ дебютирует немецкий премиальный пикап Mercedes-Benz X-Class, который местным клиентам предложат в двух вариантах исполнения. Версия Mercedes-Benz X220d приводится в движение 2,3-литровым дизельным мотором, который способен генерировать 163 лошадиные силы.Кроме того, россияне смогут приобрести и Mercedes-Benz X-Class в версии X250d – данная модель оснащается аналогичным двигателем, но система двойного турбонаддува позволит увеличить отдачу до 190 «лошадок». На выбор предложат задний привод или подключаемую систему 4X4. Кроме того, моторы могут сочетаться с МКПП или вариатором Jatco

Васисуалий Мурчалов

Что касается списка оснащения, то новый Mercedes-Benz X-Class для России будет иметь на борту оборудование системы «ЭРА-ГЛОНАСС», мультимедийный комплекс со штатной навигацией, систему кругового обзора, камеру заднего вида и многое другое. Ожидается, что прием заказов на модель стартует 1 марта, а цены будут озвучены в ближайшие дни.