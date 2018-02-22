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| | Российские УАЗы отправились в Коста-Рику

Российские УАЗы отправились в Коста-Рику

Сегодня, 15:45
Российский Ульяновский автомобильный завод дал старт экспортным поставкам трёх своих моделей на автомобильный рынок Республики Коста-Рика, где открылся первый дилерский центр бренда. Отмечается, что на первых порах южноамериканским клиентам предложат такие автомобили как УАЗ «Пикап», УАЗ «Патриот» и УАЗ «Профи». 

 

Российские УАЗы отправились в Коста-Рику

 

Согласно данным российских изданий, компания Vehiculos Rusos de Centroamerica S.A., которая является партнером и дистрибьютором «УАЗ», открыла в Коста-Рике новый дилерский центр, в котором будут реализовываться российские внедорожники. Разработчики отметили, что таким образом «УАЗ» стал первым российским автопроизводителем, официально представленным в Республике Коста-Рика.

Справедливости ради стоит напомнить, что в 2008 году Ульяновский автомобильный завод выводил свои модели на рынок Коста-Рики, однако тогда речь шла о небольшой партии в 30 внедорожников.

Отмечается, что на местном рынке внедорожникам принадлежит доля в 45%, поэтому у компании «УАЗ» есть все шансы на успешный старт. Кроме того, местные клиенты ценят широкий набор доступных опций, поэтому дилер получил модели УАЗ «Патриот», УАЗ «Профи» и УАЗ «Пикап» с широким выбором систем безопасности, а также в версиях с заводским ГБО.
Васисуалий Мурчалов
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