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| | Седан Peugeot 508 нового поколения представлен официально

Седан Peugeot 508 нового поколения представлен официально

Сегодня, 14:27
Французский бренд Peugeot рассекретил внешность и некоторую техническую информацию о новом седане Peugeot 508, который поборется за кошельки клиентов с BMW 3-Series и Volkswagen Arteon. Новинка будет представлена публично 6 марта в Женеве, а продажи автомобиля стартуют до конца нынешнего года.

Седан Peugeot 508 нового поколения представлен официально

 

В рамках автосалона в Женеве, который откроется для журналистов уже 6 марта, состоится мировая премьера нового Peugeot 508. Модель следующей генерации впитала в себя некоторые черты концептов Peugeot Instinct и Peugeot Exalt – седан получил современную светодиодную оптику, широкую решетку радиатора, рельефный капот и хромированные вставки на передней части кузова.

Что касается технической части, то новый седан Peugeot 508 спроектирован на базе модернизированного шасси EMP2, которое стало сразу на 70 килограммов легче. Багажник автомобиля при сложенных задних сидениях имеет впечатляющий объём в 1 537 литров.

Седан Peugeot 508 нового поколения представлен официально

 

Седан Peugeot 508 нового поколения представлен официально

 

 

Седан Peugeot 508 нового поколения представлен официально

 

Седан Peugeot 508 нового поколения представлен официально

 

Под капотом нового Peugeot 508 располагается безальтернативный бензиновый мотор объёмом в 1,6 литра, оснащенный системой турбонаддува. Отдача установки составит 177 и 217 лошадиных сил в зависимости от варианта исполнения. Также линейку составляют и дизельные установки объёмом в 1,5 и 2,0 литра, которые генерируют от 128 до 177 «лошадок». Позже дебютирует и 300-сильная гибридная версия.
Васисуалий Мурчалов
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