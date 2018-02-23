Каждый второй KIA Sportage в РФ в январе продавался в кредит

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе нынешнего года по программе KIA Finance на автомобильном рынке России в кредит было реализовано более 32% от всего объёма продаж бренда. Отмечается, что лидером по кредитным продажам стал кроссовер KIA Sportage.

Васисуалий Мурчалов

В январе нынешнего года кредитной программой от KIA Finance воспользовались более 23% клиентов KIA, что в количественном выражении составляет порядка 4 293 автокредитам. Отмечается, что такой показатель сразу на 38% больше, чем в январе 2017 года. Такие данные озвучены пресс-службой российского офиса KIA.Кроме того, по данным аналитиков, самым популярным автомобилем, который покупался в кредит, стал кроссовер KIA Sportage. На долю данной модели пришлось почти 55% от всех продаж.Как сообщалось ранее, в январе нынешнего года российские дилерский центры KIA реализовали 2 067 кроссоверов KIA Sportage, что сразу на 96% превышает результаты годичной давности. В итоге автомобиль смог стать вторым по популярности кроссовером на рынке РФ. Всего компания KIA в январе продала россиянам 15 310 новых автомобилей, что на 48,6% больше, чем годом ранее. В итоге KIA смогла удержать лидерство в РФ среди иностранных марок.