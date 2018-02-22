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| | «Автотор» пересмотрел прогноз по производству авто на 2018 год

«Автотор» пересмотрел прогноз по производству авто на 2018 год

Сегодня, 13:11
Компания «Автотор» в прошлом месяце заявила, что производство автомобилей в 2018 году увеличит на 10%. Однако калининградский завод пересмотрел свое заявление, в этом году планируется нарастить выпуск машин на 30-45%.

«Автотор» пересмотрел прогноз по производству авто на 2018 год

 

В прошлом году на предприятии в Калининграде было собрано 144 616 автомобилей, что превысило показатели 2016 года на 53,2%. В результате в январе «Автотор» объявил, что в этом году производство увеличится максимум на 10%, однако спустя месяц компания пересмотрела своё заявление.

Теперь «Автотор» намерен собрать на 30-45% больше машин, чем в прошлом году. Увеличению производства поспособствует 10 новых моделей, которые начали выпускать только в этом году. Большинство моделей предприятия – популярные в России авто. Кроме того, скоро начнут сборку автомобиля от новой автомарки, однако какой именно не уточняется.
Татьяна Рязанская
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