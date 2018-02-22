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| | В сети появился рендер суперкара Lister Storm II

В сети появился рендер суперкара Lister Storm II

Сегодня, 12:40
Руководитель британского машиностроительного бренда Lister Лоуренс Уиттакер обнародовал в интернете фотографии своего нового авто Storm II. Отмечается, что представленный суперкар является взглядом в будущее.

В сети появился рендер суперкара Lister Storm II

 

Под капот новинка получит огромный 7,8-литровый турбодвигатель V12, позаимствованный от Jaguar, который развивает производительность в 1000 лошадиных сил. Согласно информации, полученной от инсайдеров, до первой «сотни» грядущий суперкар разгоняется за 3,0 секунды при предельной скорости больше 400 км/ч. Однако компания пока не рассекречивает подробные параметры авто.

Сообщается, что автопроизводитель намерен построить дорожную и гоночную модификации Storm II, но тираж выпуска составит всего шесть экземпляров ежегодно. Вероятно, за суперкар придется выложить 2 780 000 долларов.

В сети появился рендер суперкара Lister Storm II

 

В настоящее время компания занята поиском инвесторов для осуществления данного проекта. Пока неизвестно, когда выйдет прототип, но фанаты гиперкаров очень ожидают выхода данного авто.
Дмитрий Павличко
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