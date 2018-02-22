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| | В России начали действовать новые правила техосмотра авто

В России начали действовать новые правила техосмотра авто

Сегодня, 16:00
СМИ сообщают, что в России вступили в силу новые правила прохождения технического осмотра автомобилей. Отмечается, что теперь техосмотр не смогут пройти машины с наклейками или окрашенными деталями на фарах, а также модели с демонтированными заводскими стеклоочистителями.

В России начали действовать новые правила техосмотра авто

 

В России с 22 февраля нынешнего года были введены новые правила технического осмотра, которые стали более строгими. Судя по документу, опубликованному на официальном портале правительства РФ, отныне автомобили должны иметь не только аварийный знак, но и полностью функциональную и отвечающую стандартам аптечку.

Помимо этого, для использования запрещены машины, имеющие дефекты усилителя рулевого управления, а при использовании шипованных покрышек в такую резину должны «обуваться» все четыре колеса.

Кроме того, под запрет попало использование окрашенных и бесцветных наклеек и накладок, которые чаще всего устанавливаются на переднюю оптику. Водителям запрещено удалять заводские стеклоочистители и стеклоомыватели.

Отмечается, что в дальнейшем правила технического осмотра могут ужесточить ещё сильнее. Не исключено, что процесс осмотра обяжут фиксировать при помощи фото- и видеосъемки.
Васисуалий Мурчалов
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