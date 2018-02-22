1,8-литровый мотор универсала LADA Vesta SW оказался мощнее заявленного

1,8-литровый мотор отечественного универсала LADA Vesta SW оказался мощнее, чем заявлял производитель. Об этом проинформировало белорусское автомобильное издание ABW.

Журналисты ABW отправили универсал LADA Vesta SW на динамометрический стенд, дабы выяснить, какую на самом деле мощность выдает двигатель этой машины.

Для испытаний был взят автомобиль, в моторном отсеке которого находится 1,8-литровый агрегат, производительность которого по документам составляет 122 лошадиные силы при 5 900 оборотах. Уточняется, что перед испытаниями машина проехала 1 700 километров. Для тестов журналисты заправили универсал LADA Vesta SW бензином АИ-95. На стенде автомобиль выдал максимальную скорость в 176 километров в час, при этом агрегат пришлось довести до 6 100 оборотов в минуту. Таким образом, производительность двигателя LADA Vesta SW составила 140,1 лошадиную силу при 5 723 оборотах.

Универсал LADA Vesta SW продается в России по цене от 771 000 рублей. Недавно автомобиль подвергся краш-тесту в ARCAP и отличился результатом худшим, чем у седана LADA Vesta.

Иван Головин