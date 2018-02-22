Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Мнения

Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Однажды человек перестанет слушать свой мозг, и что тогда случится?

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

От Редактора

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

Оказалось, что кукуруза и некоторые другие продукты, относящиеся к ГМО, полезны.

Сюжеты :

«Пока, неудачники»: Волочкова со скандалом выгнала журналистов НТВ из SPA-салона Не та, которая думает, а та, в которую можно сунуть: Лена Миро рассказала о женах олигархов Источники подтвердили перебазирование двух Су-57 в САР Тяжелобольной Табаков вряд ли вернётся на сцену НЛО посетил крупнейший вулкан Земли Мануа Лоа Американский эксперт рассказал о целях отправки новых истребителей РФ в Сирию Эксперты предложили идеи необычных подарков на 23 февраля Марьяна Ро призналась, что теряет зрение Панин согласился с мнением Серебрякова о "национальной идее России" Не предсказал: Участника "Битвы экстрасенсов" избили в метро Москвы Экстрасенсы допустили роковую ошибку: Дату Армагеддона нашли в Библии Макмастер: США готовятся к «звездным войнам»
| | 1,8-литровый мотор универсала LADA Vesta SW оказался мощнее заявленного

1,8-литровый мотор универсала LADA Vesta SW оказался мощнее заявленного

Сегодня, 14:01
1,8-литровый мотор отечественного универсала LADA Vesta SW оказался мощнее, чем заявлял производитель. Об этом проинформировало белорусское автомобильное издание ABW.

 

1,8-литровый мотор универсала LADA Vesta SW оказался мощнее заявленного

 

Журналисты ABW отправили универсал LADA Vesta SW на динамометрический стенд, дабы выяснить, какую на самом деле мощность выдает двигатель этой машины.
 
Для испытаний был взят автомобиль, в моторном отсеке которого находится 1,8-литровый агрегат, производительность которого по документам составляет 122 лошадиные силы при 5 900 оборотах. Уточняется, что перед испытаниями машина проехала 1 700 километров. Для тестов журналисты заправили универсал LADA Vesta SW бензином АИ-95. На стенде автомобиль выдал максимальную скорость в 176 километров в час, при этом агрегат пришлось довести до 6 100 оборотов в минуту. Таким образом, производительность двигателя LADA Vesta SW составила 140,1 лошадиную силу при 5 723 оборотах.
 
Универсал LADA Vesta SW продается в России по цене от 771 000 рублей. Недавно автомобиль подвергся краш-тесту в ARCAP и отличился результатом худшим, чем у седана LADA Vesta.

Иван Головин
Новости по теме
"АвтоВАЗ" дал старт продажам LADA Vesta SW и Vesta SW Cross

Рынок транспорта России пополнили сразу две отечественных новинки. Речь идет о долгожданном универсале LADA Vesta SW и его кросс-версии LADA Vesta SW Cross,

LADA Vesta получит 1,3-литровый турбомотор Renault
LADA Vesta получит 1,3-литровый турбомотор Renault

Отечественная модель LADA Vesta может получить 1,3-литровый турбомотор Renault. Данная информация была озвучена автомобильным изданием CARscope.

Универсал LADA Vesta SW сфотографировали без камуфляжа
Универсал LADA Vesta SW сфотографировали без камуфляжа

В сети появилась фотография нового универсала LADA Vesta SW. По утверждению источника, автомобиль без камуфляжа был замечен в Казахстане.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости