"УАЗ" открыл интернет-магазин спортивной одежды

Согласно информации, распространенной пресс-центром «УАЗ», бренд запустил интернет-магазин спортивной одежды. Он будет выпускать дизайнерские футболки и «треники».

Дмитрий Павличко

Разработкой дизайна первой коллекции, которая выйдет в ограниченном количестве, занималась Мила Выборных. Героями спортивной коллекции стали внедорожник от «УАЗ» и российский боксер Костя Цзю.В соответствии с данными, обнародованными представителями ульяновских разработчиков, в спортивном интернет-магазине марки на продажу выставят толстовки, футболки, шапки, спортивные костюмы, худи и майки. Вся спортивная одежда идеально подходит для людей, предпочитающих активных отдых. Прежде всего новые предметы гардероба ориентированы на мужскую аудиторию, но все атрибуты получили женские размеры, чтобы прекрасная половина человечества тоже смогла приобрести спортивную одежду.