Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Мнения

Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Однажды человек перестанет слушать свой мозг, и что тогда случится?

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

От Редактора

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

Оказалось, что кукуруза и некоторые другие продукты, относящиеся к ГМО, полезны.

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| | "УАЗ" открыл интернет-магазин спортивной одежды

"УАЗ" открыл интернет-магазин спортивной одежды

Сегодня, 15:01
Согласно информации, распространенной пресс-центром «УАЗ», бренд запустил интернет-магазин спортивной одежды. Он будет выпускать дизайнерские футболки и «треники».

"УАЗ" открыл интернет-магазин спортивной одежды

 

Разработкой дизайна первой коллекции, которая выйдет в ограниченном количестве, занималась Мила Выборных. Героями спортивной коллекции стали внедорожник от «УАЗ» и российский боксер Костя Цзю.

В соответствии с данными, обнародованными представителями ульяновских разработчиков, в спортивном интернет-магазине марки на продажу выставят толстовки, футболки, шапки, спортивные костюмы, худи и майки. Вся спортивная одежда идеально подходит для людей, предпочитающих активных отдых. Прежде всего новые предметы гардероба ориентированы на мужскую аудиторию, но все атрибуты получили женские размеры, чтобы прекрасная половина человечества тоже смогла приобрести спортивную одежду.
Дмитрий Павличко
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