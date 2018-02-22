"УАЗ" открыл интернет-магазин спортивной одежды

Разработкой дизайна первой коллекции, которая выйдет в ограниченном количестве, занималась Мила Выборных. Героями спортивной коллекции стали внедорожник от «УАЗ» и российский боксер Костя Цзю.
"УАЗ" открыл интернет-магазин спортивной одеждыСегодня, 15:01
Ксения Бородина, ведущая телешоу «Дом-2» и бизнесвумен, заявила о запуске брендовой линии одежды, речь идёт о торговой марке Bang Bang by Ksenia, название
Мужчинам обычно не озабочены так гардеробом, как слабый пол. Но они любят комфортную одежду и с удовольствием ее носят.
Полицейские отдела полиции № 5 УМВД России по г. Барнаулу ведут поиски трех злоумышленников, совершивших кражу из магазина спортивной одежды.