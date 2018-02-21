Volvo представила новый семейный универсал V60

В Стокгольме в рамках специальной выставки дебютировала следующая генерация семейного универсала Volvo V60. Автомобиль будет продаваться с традиционными ДВС, а также с гибридными агрегатами. Кроме того, шведские машиностроители разработали для новинки продвинутые системы безопасности.
Новый Volvo V60 построен на модульном шасси SPA. Эта же архитектура стала основой для вседорожника Volvo XC60 и моделей 90-серии. При длине кузова в 4 761 миллиметр новый Volvo V60 имеет колесную базу размером 2 872 мм.
Объем багажника нового семейного универсала Volvo V60 составляет 539 литров. При этом данное пространство можно увеличить до 1 364 л, если сложить задние кресла.
Силовая линейка нового Volvo V60 представлена агрегатами Т5 и Т6 (бензиновые тягой 225 и 275 л.с.), D3 и D4 (дизельные мощностью 135 и 165 л.с.), а также Т6 и Т8 (гибридные производительностью 340 и 390 л.с.).
Новый Volvo V60 получил систему безопасности City Safety. Она еще не имеет аналогов на рынке, так как способна распознавать не только пешеходов, но и велосипедистов, а также крупных животных. При необходимости, данная система включает автоматическое торможение. Кроме того, она выступает в качестве защиты от лобовых столкновений с другим транспортом. Также универсал обзавелся полуавтономным управлением Pilot Assist.
Иван Головин