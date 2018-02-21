Volvo представила новый семейный универсал V60

В Стокгольме в рамках специальной выставки дебютировала следующая генерация семейного универсала Volvo V60. Автомобиль будет продаваться с традиционными ДВС, а также с гибридными агрегатами. Кроме того, шведские машиностроители разработали для новинки продвинутые системы безопасности.

Новый Volvo V60 построен на модульном шасси SPA. Эта же архитектура стала основой для вседорожника Volvo XC60 и моделей 90-серии. При длине кузова в 4 761 миллиметр новый Volvo V60 имеет колесную базу размером 2 872 мм.

Объем багажника нового семейного универсала Volvo V60 составляет 539 литров. При этом данное пространство можно увеличить до 1 364 л, если сложить задние кресла.

Силовая линейка нового Volvo V60 представлена агрегатами Т5 и Т6 (бензиновые тягой 225 и 275 л.с.), D3 и D4 (дизельные мощностью 135 и 165 л.с.), а также Т6 и Т8 (гибридные производительностью 340 и 390 л.с.).



Новый Volvo V60 получил систему безопасности City Safety. Она еще не имеет аналогов на рынке, так как способна распознавать не только пешеходов, но и велосипедистов, а также крупных животных. При необходимости, данная система включает автоматическое торможение. Кроме того, она выступает в качестве защиты от лобовых столкновений с другим транспортом. Также универсал обзавелся полуавтономным управлением Pilot Assist. Новый Volvo V60 получил систему безопасности City Safety. Она еще не имеет аналогов на рынке, так как способна распознавать не только пешеходов, но и велосипедистов, а также крупных животных. При необходимости, данная система включает автоматическое торможение. Кроме того, она выступает в качестве защиты от лобовых столкновений с другим транспортом. Также универсал обзавелся полуавтономным управлением Pilot Assist.

Иван Головин